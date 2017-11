Die Bank of England hat nach mehr als einem Jahrzehnt eine vorsichtige Zinswende eingeläutet. Doch der Brexit überschattet alles. Und die ein stolze und unabhängige Zentralbank gerät immer stärker unter politischen Druck.

"Hier entlang, bitte", der Pförtner in rosa Frack, roter Weste und Zylinder hält den Besuchern die schwere Tür auf, die ins Innere der altehrwürdigen Bank of England (BoE) führt. Auf Höflichkeit und Tradition legen sie bei der über 300 Jahre alten Notenbank eben höchsten Wert. So auch am 2. November, an dem die Zentralbank die erste Zinserhöhung seit 2007 verkündete. Sie hob den Leitzins allerdings nur um moderate 25 Basispunkte auf 0,5 Prozent an. "Wir nehmen den Fuß vom Gaspedal", kommentierte Notenbankchef Mark Carney den symbolträchtigen Schritt. Die BoE machte damit aber lediglich die Senkung vom Tag nach dem EU-Referendum im Juni 2016 rückgängig.

Mit Ausnahme der letzten 16 Monate waren die britischen Zinsen noch nie seit der BoE-Gründung im Jahr 1694 niedriger. Außerdem will die Zentralbank den Aufkauf von Staats- und Unternehmensanleihen nicht zurückfahren. Ihr halbherziges Agieren zeigt: trotz formaler Unabhängigkeit ist sie nicht immun gegen die immer heftigeren Attacken der Politiker. "Carney ist ein Feind des Brexit", stänkert etwa der ultrakonservative Anti-Europäer Jacob Rees-Mogg.

Die Behauptung, nach der US-Federal Reserve habe nun die zweite große Zentralbank die Weichen in Richtung einer Normalisierung der Geldpolitik gestellt, wäre also übertrieben, auch wenn die BoE für die kommenden drei Jahre zwei weitere kleine Zinsschritte andeutete. Die Devisenhändler glauben ohnehin nicht daran, dass es soweit kommt: das Pfund fiel als Reaktion auf die Zinsentscheidung, obwohl eine straffere Geldpolitik normalerweise die Währung stärkt.

Tatsächlich herrscht in Großbritannien der ökonomische Ausnahmezustand und niemand weiß das besser als der Kanadier Carney, der die Notenbank seit Mitte 2013 leitet. "Dies sind keine normalen Zeiten", warnt er unter Hinweis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...