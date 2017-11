Europas Banken ächzen unter einem enormen Berg von faulen Krediten. Was für die Geldhäuser eine schwere Last ist, ist für Debitos ein Geschäftsmodell. Das Frankfurter Fintech hat nun weitere Märkte in Europa im Blick.

Immer wieder betont Mario Draghi, wie wichtig es ist, dass die europäischen Banken endlich ihre faulen Kredite aus den Bilanzen bekommen. Diese Altlasten lähmen nicht nur die Geldhäuser selbst, sie bremsen auch die Erholung der gesamten europäischen Wirtschaft. Was für den Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Geldhäuser vor allem in den südlichen Ländern der Währungsunion ein gefährliches Risiko ist, sieht die Frankfurter Forderungsbörse Debitos als Chance.

Das von Timur Peters in Frankfurt gegründete Unternehmen ist das erste europäische Fintech, das sich ...

