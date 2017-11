Da Nang - US-Präsident Donald Trump hat am APEC-Gipfel in Vietnam einen radikalen Kurswechsel der US-Politik in Asien und im Pazifikraum eingeleitet. Trump lehnte gemeinsame Handelsbündnisse mit verschiedenen Partnern strikt ab. Davon profitieren könnte China.

Den Diebstahl von geistigem Eigentum und andere unfaire Praktiken würden die USA nicht länger hinnehmen, sagte Trump am Freitag in Da Nang. Zugleich empfahl er den Gipfelteilnehmern, es ihm gleichzutun und ihrem eigenen Land den Vorzug zu geben.

Trumps Rede bedeutet im Kern eine radikale Abkehr der USA von multilateralen Bündnissen. An deren Stelle sollen nun isolierte Verträge zwischen einzelnen Ländern treten.

Er wolle mit jedem Land der indo-pazifischen Region, das Partner der USA sein wolle, bilaterale Handelsbeziehungen, versprach Trump. Grundlage dafür müssten aber Fairness und gegenseitige Achtung sein. Dann könnte der "indo-pafizische Traum" auch Wirklichkeit werden. Und wer sich nicht an die Regeln halte, könne sicher sein, dass die USA "Verletzungen, Betrug und wirtschaftlicher Aggression nicht länger zusehen werden."

Trumps Rede auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stand in starkem Kontrast zum Auftritt von Chinas Präsident Xi Jinping. Xi, der nach Trump vor die Gipfelteilnehmer trat, sagte, die Globalisierung sei ein "unumkehrbarer historischer Trend".

Xi für mehr Gerechtigkeit

Allerdings müsse der Freihandel "offener, ausgewogener, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...