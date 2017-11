NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der Woche ist es an der New Yorker Wall Street und den Nasdaq-Börsen noch etwas weiter abwärts gegangen. "Die US-Aktienindizes bleiben im Rückwärtsgang", schrieb Mike van Dulken von Accendo Markets. Sorgen über eine Verzögerung der Unternehmenssteuersenkungen in den USA hätten zugenommen. Neben einigen enttäuschenden Geschäftsberichten habe dies die Börsen noch etwas weiter von ihren jüngsten Rekordhochs entfernt. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten der Universität Michigan zum Verbrauchervertrauen bewegten die Gemüter hingegen wenig, zumal sich der Indikator derzeit auf dem höchsten Stand seit 2004 befindet.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Mittwoch noch bei 23 575 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, gab im frühen Freitagshandel um 0,22 Prozent auf 23 411,56 Punkte nach. Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Minus von 0,5 Prozent und wäre - sofern sich nichts mehr ändert - der erste Wochenverlust seit Anfang September. Der S&P 500 verlor am Freitag 0,27 Prozent auf 2577,75 Zähler. Der Nasdaq 100 büßte 0,34 Prozent auf 6290,50 Punkte ein.

An der Dow-Spitze gewannen die Aktien von Walt Disney 2,80 Prozent und bauten damit ihr anderthalbprozentiges Plus vom Vortag aus. Bei zeitweise 106,24 US-Dollar erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang August. Nachbörslich hatte der Medienkonzern am Donnerstag zwar enttäuschende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt, doch seine Zukunftspläne zum Erfolgsschlager "Star Wars" vertrieben den Frust. Eine komplett neue Trilogie soll produziert werden.

Damit und mit weiteren Produktionen dürfte Walt Disney für 2018 gut aufgestellt sein, urteilte etwa Analystin Alexia Quadrani von der Investmentbank JPMorgan und bestätigte ihre Einstufung "Overweight" für die Aktie. Analyst Drew Borst beließ das Papier auf der "Conviction Buy List" von Goldman Sachs und hob zugleich das Kursziel auf 120 US-Dollar an.

An der Nasdaq waren es die Nvidia-Aktien , die nach einem starken Quartal in der Gunst der Anleger standen und um 5,35 Prozent stiegen. Das Geschäft mit Datenzentren brummt und auch die Gaming-Sparte läuft bestens. Analysten lobten die Stärke und das Wachstum des Entwicklers von Graphikprozessoren und PC-Chipsätzen. 2016 waren die Papiere mit einem Kursplus von rund 255 Prozent der Top-Favorit im S&P 500 gewesen.

Ansonsten standen noch die Aktien von J.C. Penney im Blick, die um 13,09 Prozent hochsprangen. Zwar hatte die Handelskette im dritten Quartal einen Verlust je Aktie verzeichnet, dieser war jedoch nicht so hoch ausgefallen wie von Experten erwartet. Der Umsatz der Kaufhauskette, die mehr als 1000 Geschäfte betreibt, war sogar mehr als doppelt so stark wie erwartet gestiegen./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

