Berlin (ots) - Um der wachsenden Flut von Paketbestellungen Herr zu werden, spannt Amazon nun auch Privatpersonen als Boten ein. "Amazon Flex" heißt der neue Dienst, der gerade online aktiviert wurde. "Wir wollen in den nächsten Wochen die ersten Kunden beliefern", sagte eine Amazon-Sprecherin dem "Tagesspiegel" in Berlin (Samstagsausgabe). Zum Start zunächst nur in Berlin, weitere Regionen sollen folgen. Ob das noch vor dem Weihnachtsgeschäft geschehe, sei noch offen. Registrieren kann sich jeder Volljährige, Voraussetzung sind Führerschein, Auto und ein Smartphone. Amazon verspricht als Bezahlung bis zu 64 Euro für eine Lieferschicht von vier Stunden.



