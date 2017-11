Von Markus Fugmann

Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu! Diese legendäre Weisheit, einst vom ehemaligen Fußball-Profi Jürgen Wegmann in die bis dahin ahnungslose Welt gesetzt, kennt man auch aus der Wirtschaft: wenn es nicht gut läuft, gerät man leicht in eine Abwärtsspirale: man braucht Liquidität, die aber entweder gar nicht oder nur extrem teuer zu erhalten ist, weil der Zweifel an der Bonität den Kreditgeber hohe Risikoprämien verlangen lässt.

Oder, wie eine mindestens ebenso legendäre Weisheit lautet: "eine Bank ist ein Institut, das dir Geld leiht, wenn du nachweisen kannst, dass du keines brauchst".

Also sind naturgemäß diejenigen im Vorteil, die eigentlich kein Geld brauchen - so etwa wie die Firma Apple, die sich trotzdem kürzlich am Anleihemarkt Geld besorgt hat, und das zu sehr günstigen Konditionen.

Das Gegenteil aber gilt derzeit für Tesla und den Visionär Elon Musk. Dabei sah die Welt noch im August ganz prima aus für Musk und Tesla: der Hype um das Model 3 war kaum mehr zu überbieten, und Musk nutzte die Gunst der Stunde, um eine Unternehmensanleihe (Laufzeit bis 2025) an den Investor zu bringen - die Senior-Tranche mit einer Rendite von 5,30%, man nahm 1,8 Milliarden Dollar ein. Und wenn es läuft, dann läuft es eben (auch eine legendäre Weisheit!): die Anleger feierten Musk und kauften die Tesla-Aktien sogar, wenn der Visionär die Altaktien verwässernde Kapitalerhöhungen ankündigte. ...

