"Health und Mobility - Personalisierte Gesundheitsservices zu jeder Zeit und an jedem Ort: Was bedeutet dieses Szenario für die Strategie von Pharmaunternehmen und Partnern?" Das war das Thema beim 22. INTERNATIONAL HEALTH FORUM, der seit 2006 etablierten Invitation-only-Strategiekonferenz des Wort & Bild Verlages für Entscheidungsträger aus der Pharma-und Healthcare-Branche sowie deren Partner.



Um den Gästen am 10. November 2017 strategische Impulse für ihr Geschäftsmodell der Zukunft zu vermitteln, hatte der Wort & Bild Verlag herausragende internationale Experten nach Baierbrunn eingeladen:



Prof. Dr. Michael Jacobides, Professor für Strategie der London Business School, Alex Hurd, Senior Director Health & Wellness Transformation des weltweit führenden Einzelhandelskonzerns Walmart aus den USA, Peter Ohnemus, CEO dacadoo AG, einer international erfolgreichen mobilen Gesundheitsplattform aus Zürich, und Trevor Gore, Direktor der britischen Beratungsfirma Maestro Consulting mit ausgewiesenem Pharma-und-Retail-Background.



Die hochkarätigen Experten behandelten unter dem Thema "Health und Mobility" folgende Aspekte:



- Wie steuert ein weltweit fühhrender Einzelhandelskonzern sein "Health Ecosystem"? - Wie funktioniert die bestmögliche persönliche Ansprache in der mobilen und digitalen Welt? - Wie ermöglicht eine weltweit patentierte Online-Plattform einen 360-Grad-Blick auf die individuelle Gesundheit? - Wie findet man das rechte Maß finden zwischen Nähe und Distanz? Impulse für Unternehmen zu einer guten strategischen Balance - Wie setzt man die digitale Technologie nicht unbegrenzt, sondern maßgeschneidert auf Kundenbedürfnisse ein?



Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlages und Gastgeber des INTERNATIONAL HEALTH FORUMS, bringt das Ziel der im Markt fest etablierten Strategiekonferenz auf den Punkt: "Wir bieten unseren Kunden und Netzwerkpartnern exklusive, in dieser Kombination am Markt nicht verfügbare strategische Impulse für ihr zukünftiges Geschäftsmodell in Verbindung mit guten Gesprächen in einem exklusiven Ambiente."



