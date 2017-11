Enigma Software Group legt bei ihrer Klage gegen Malwarebytes Berufung ein. Dem Unternehmen werden unlautere Geschäftspraktiken vorgeworfen. Enigma Software Group bereitet Berufungsdokumente vor, um die Klage weiterzuführen.



Enigma Software Group wird ihre Ansprüche gegen Malwarebytes für unfaire Geschäftspraktiken im vollen gesetzlich zulässigen Maße geltend machen.



Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - Die Klage von der Enigma Software Group USA, LLC ("ESG") gegen Malwarebytes für ihren unlauteren Wettbewerb beim Blockieren des hochwertigen Anti-Malware-Programms der Enigma Software Group liegt dem Berufungsgericht im 9. Circuit vor. Wie Malwarebytes bereits informiert wurde, legte die Enigma Software Group Berufung ein und forderte die komplette Überprüfung der Einschränkungen gemäß Abschnitt 230 des Communications Decency Acts. Die Enigma Software Group reichte die Klage erstmals nach Auftreten des aggressiven, wettbewerbswidrigen Verhaltens von Malwarebytes ein, als es das unabhängig getestete, zertifizierte Programm der Enigma Software Group blockierte, das bereits Millionen Nutzer vor Malware-Risiken geschützt hat. Laut Angaben in der Klage hatte Malwarebytes die Enigma Software Group angegriffen, weil Enigma Software Group ein erfolgreicher Konkurrent mit Millionen Kunden ist, die das Programm als sichere und effektive Anti-Malware-Lösung nutzen. Wie ebenfalls in der Klage deutlich wird, wurden durch die Blockiermaßnahmen von Malwarebytes sowohl Verbraucher als auch die Enigma Software Group geschädigt. Allen voran nimmt Malwarebytes mit ihren wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen Verbrauchern das Recht, die Sicherheitssoftware ihrer Wahl zu verwenden. Dieser Streitpunkt wird unter anderem dem Berufungsgericht vorgelegt.



Enigma Software Group weist hochachtungsvoll die Charakterisierung der Fallfakten und Schlussfolgerungen des Berufungsgerichts in seinem Gutachten zurück und fechtet die Entscheidung laut ihrer Rechte an. Jegliche Annahmen von Malwarebytes, dass der Rechtsstreit abgeschlossen sei, unterminiere die Autorität des Berufungsgerichts des 9th Circuit, die Rechtmäßigkeit der Klage der Enigma Software Group zu prüfen. Enigma Software Group hat bereits zuvor auf die widersprüchlichen Punkte in den Aussagen vor Gericht von Malwarebytes hingewiesen, wonach im Prinzip jeder Konkurrent von Malwarebytes ebenfalls Malwarebytes als potentiell unerwünschtes Programm (PUP) deklarieren könnte. Die Enigma Software Group glaubt fest, dass die rechtlichen Argumente von Malwarebytes hinsichtlich der Fakten in diesem Rechtsfall falsch sind und einen Schlag ins Gesicht des Gesetzes darstellen - und potentiell allen Unternehmen, die das Gesetz falsch auslegen, enormen Verpflichtungen und Schadenersatzforderungen aussetzen würden, wie dies bei Enigma Software Group gegen Malwarebytes der Fall sei. Die Enigma Software Group ist standhaft der Auffassung, dass ihre Klage gerechtfertigt ist, und ist im festen Glauben, dass das Berufungsgericht vom 9th Circuit den Fall entsprechend untersuchen wird. Fall Nr. 5:17-cv-02915-EJD-Enigma Software Group USA, LLC v. Malwarebytes, Inc.



Über Enigma Software Group USA, LLC



Enigma Software Group USA, LLC ist ein privatrechtlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler von PC-Sicherheitssoftware mit Niederlassungen in den USA und der EU. Das Unternehmen ist ein Spezialist für die Entwicklung von Sicherheitssoftware für PC, Online-Sicherheitsanalysen, adaptive Risikoeinschätzungen und Erkennung von Sicherheitsrisiken für PCs sowie Problembehebung bei Malware-Angriffen. Das Unternehmen zählt Millionen Abonnenten aus aller Welt. ESG hat sich vorrangig mit der Anti-Malware-Software SpyHunter® einen Namen gemacht.



