Landflucht und der Run der Anleger aufs Betongold treiben die Mietpreise in den Ballungsräumen. Mehr Bauland statt mehr Subventionen sollte die Lage am Wohnungsbau entspannen.

Die Warnungen vor einer Immobilienblase in Deutschland mehren sich. Nicht so beim Immobilienverband IVD. Laut IVD hat sich der Anstieg der Mietpreise in Deutschland abgeschwächt. Für eine Wohnung mit mittlerem Wohnwert mussten Mieter laut IVD-Wohnpreisspiegel 2016/207 2,35 Prozent mehr zahlen als im Zeitraum 2015/2016. Bei der letzten Erhebung lag der Anstieg noch bei 3,43 Prozent. Für alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern verteuerten sich die Mieten um 2,92 Prozent. In Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf blieben die Mieten dagegen konstant.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als habe der Immobilienboom seinen Zenit überschritten. Es gibt in der IVD-Statistik allerdings auch Ausreißer nach oben: In Berlin stiegen die Mieten im Schnitt um 6,1 Prozent. Der IVD erklärt dies mit Nachholeffekten. Mit 8,75 Euro je Quadratmeter sei Berlin im europäischen Vergleich noch eine preiswerte Metropole. Selbst in Deutschland ist die Hauptstadt vergleichsweise günstig. In München zahlen Mieter im Schnitt 13,10 Euro je Quadratmeter.

Allerdings bildet der IVD-Wohnpreisspiegel nur einen Teil des Immobilienmarktes ab. So ist laut Empirica Institut ist im dritten Quartal die Blasengefahr für Deutschlands Immobilienmärkte gewachsen. Erstmals seit 13 Jahren sei der Index für den gesamten deutschen Immobilienmarkt im positiven Bereich. Alarmierend sei, dass inzwischen in 180 von 402 untersuchten Landkreisen die Kaufpreise für ...

