Volkswagen investiert 560 Millionen Euro für den Bau eines neuen SUV in Argentinien. Durch das neue Geländemodell, das ab 2020 im Werk Pacheco vom Band rollen soll, entstünden dort rund 2500 Arbeitsplätze, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit. Das Werk solle den gesamten südamerikanischen ...

