In der südfranzösischen Stadt Blagnac in der Nähe von Toulouse ist am Freitag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei seien drei Menschen verletzt worden, berichtet der Sender "France Info".

Eine Person schwebe in Lebensgefahr. Dem Bericht zufolge hatte der Fahrer sein Fahrzeug absichtlich in die Gruppe gesteuert. Der Mann sei festgenommen worden. Er soll bereits zur Fahndung ausgeschrieben gewesen sein.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.