Bad Marienberg - Die nach HGB bilanzierende RCM Beteiligungs AG (ISIN DE000A1RFMY4/ WKN A1RFMY) hat ihr Konzern-EBT in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 um mehr als 30% auf 1,61 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,22 Mio. Euro) gesteigert, so die RCM Beteiligungs AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...