Die Bundesregierung will Milliarden in einen flächendeckenden Glasfaserausbau stecken. Doch Ökonomen bezweifeln, dass das staatliche Engagement effizient ist - und zeigen bessere Wege auf.

Neulich flatterte Markus Fredebeul-Krein ein Angebot der Telekom auf den Tisch: Ob er nicht sein Internet aufrüsten, nicht noch schneller surfen wolle - mit 100 Megabit pro Sekunde statt wie bisher nur mit 50? Weil die Mehrkosten gering waren, sagte der VWL-Professor von der Fachhochschule Aachen zu. Allerdings eher als Wette auf die Zukunft: Derzeit braucht der Ökonom die höhere Übertragungsgeschwindigkeit gar nicht. Für den Hausgebrauch, sagt er, seien seine alten 50 Megabit völlig ausreichend.

Geht es nach der Politik, hat Fredebeul-Krein womöglich bald noch mehr überflüssige Netzkapazität. Kaum ein Techthema treibt Parteien, Wirtschaft und Verbände derzeit so um wie der Ausbau des Glasfasernetzes. Bei den Jamaika-Sondierern steht das Thema weit oben auf der Agenda, ist Teil der ersten Milliarden-Pakete, die geschnürt werden.

Flächendeckende High-Speed-Datenautobahnen sollen dafür sorgen, dass in Deutschland das Zeitalter der Digitalisierung nicht von einer mangelhaften Infrastruktur ausgebremst wird. Das erklärte Ziel: 2025 soll jeder Bürger mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde surfen können. FDP und Grüne denken sogar darüber nach, Staatsanteile an der Telekom zu verkaufen, um den Erlös in den Netzausbau zu stecken.

Und es stimmt ja auch: Wenn Freiberufler und global agierende Unternehmen keine gute Internetverbindung haben, ist dies ein Problem und bremst die wirtschaftliche Dynamik . Nach einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags verfügen 28 Prozent der Betriebe noch nicht mal über eine 50-Megabit-Verbindung. Mehr als 23.000 Gewerbegebiete lagen 2016 fern jeder Glasfaser. Die Frage ist nur: Ist der Netzausbau Aufgabe des Staates? Und sollte man von Nordfriesland bis Berchtesgaden auch noch die abgelegenste Dorfstraße aufreißen, um Kabel zu verlegen?

Unter Ökonomen wachsen die Zweifel am Mantra einer flächendeckenden Erdverkabelung, die zwischen 45 Milliarden und 100 Milliarden Euro kosten würde. Schon 2016 warnte das ifo Institut vor der "Gefahr, dass Steuergelder verschwendet werden". Nicht nur, dass für eine sprunghafte Beschleunigung des staatlich geförderten Glasfaserausbaus die Planungs- und Tiefbaukapazitäten in Telekommunikationsunternehmen und in der Baubranche fehlen. Auch bei der Problemanalyse geht einiges durcheinander. Beim Glasfaserausbau hängt Deutschland international zurück, aber bei der Breitbandversorgung insgesamt, wozu auch DSL-Verbindungen und TV-Kabel zählen, liegt das Land immerhin ...

