FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Korrekturtendenz der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Unerwartet schlechte US-Konjunkturdaten belasteten am Nachmittag zusätzlich. Letztlich verlor der Leitindex 0,42 Prozent auf 13 127,47 Punkte, nachdem er am Dienstag noch ein Rekordhoch bei 13 525 Zählern erreicht hatte. Auf Wochensicht summierte sich der Verlust auf 2,6 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Freitag um 0,36 Prozent auf 26 494,78 Punkte nach. Für den schwankungsintensiven Technologiewerte-Index TecDax ging es hingegen dank guter Unternehmensnachrichten um 1,20 Prozent auf 2488,21 Punkte nach oben./edh/he

ISIN DE0008469008

AXC0282 2017-11-10/17:48