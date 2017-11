Der erste öffentliche Termin danach: Trotz Steueraffäre will Georg Fahrenschon beweisen, dass er als Sparkassenpräsident noch handlungsfähig ist. Bei seinem Auftritt in Frankfurt funktioniert das nur aber nur bedingt.

Hier steht er nun und kann nicht anders. Am Freitagvormittag absolviert Georg Fahrenschon im Frankfurter Maintower seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem großen Knall. Im dunklen Anzug, wie es sich für den Spitzenfunktionär der deutschen Sparkassen gehört, steht er auf dem Podium und spricht über die Themen, über die man als Verbandspräsident einer Bankengruppe in diesen Tagen eben so spricht - die Politik der Europäischen Zentralbank zum Beispiel.

"Etwas Licht, viel Schatten", macht er in der jüngsten Entscheidung des EZB-Rates aus, ihr Anleihekaufprogramm zu reduzieren. Den Sparkassen geht das wenig überraschend alles zu langsam. "Seit drei Jahren fangen wir die Niedrigzinsen für die Kunden ab, zulasten des eigenen Gewinns", klagt Fahrenschon.

Eigentlich alles Routine, die 63. Kreditpolitische Tagung der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, ein Auftritt wie ihn Fahrenschon im Dutzend absolviert. Doch genau das ist das Dilemma des Sparkassenpräsidenten in diesen Tagen. Routine gibt es für ihn ...

