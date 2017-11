Die Jamaika-Partner legen in einem Papier europapolitische Leitlinien fest. Die FDP lässt ihre Forderung nach einer Abschaffung des Rettungsfonds ESM fallen. Auch darüber hinaus klingt das Europapapier nach Kontinuität.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire tourte diese Woche durch Berlin. Er besuchte FDP-Chef Christian Lindner in der Parteizentrale der Liberalen, traf CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und diskutierte mit Interimsfinanzminister Peter Altmaier (CDU) während eines gemeinsamen Abendessens im Bundesfinanzministerium. Le Maires Botschaft war stets die gleiche: Bitte lasst in einem Koalitionsvertrag genügend Spielraum, damit wir auf europäischer Ebene über die Weiterentwicklung der Währungsunion verhandeln können. Damit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel hier etwas zustande bringen können.

Der Wunsch des Franzosen könnte sich schneller erfüllen als gedacht. Nicht weil die Unterhändler von Union, FDP und Grünen besondere Rücksicht auf Paris nehmen wollten, sondern weil sie bei ihren Sondierungsgesprächen endlich Kompromisse erzielen müssen. Am Donnerstagabend verständigten sich die Jamaika-Emissäre nun auf ein Papier, in dem sie die europapolitischen Grundsätze für ein Bündnis aufgeschrieben haben. In dem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, werden zwar einige rote Linien gezogen, es lässt aber durchaus Spielraum für spätere Verhandlungen auf europäischer Ebene.

So taucht die Forderung der FDP, den Euro-Rettungsfonds ESM abzuwickeln, in dem Papier nicht auf. Im Gegenteil heißt es dort: "Den ESM wollen wir als unabhängige Institution weiterentwickeln, um die Währungsunion zu stabilisieren." Der Satz ist zwar geklammert, also noch kein Konsens. Die FDP hat ihn strittig gestellt. Aber dass die Jamaika-Chefunterhändler in späteren Runden aus der "Weiterentwicklung" eine "Abwicklung" machen, ist nicht zu erwarten.

