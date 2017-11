Italiens größter Energiekonzern sorgt für Übernahmespekulationen in der Branche. Das Unternehmen könne nur durch Fusionen und Übernahmen wachsen, so der Vorstandschef. Auch Innogy hat Enel dabei im Blick.

Der größte italienische Energiekonzern Enel befeuert Übernahmespekulationen in der Branche und dabei auch den deutschen Versorger Innogy im Blick. Im Distributionsgeschäft sei Wachstum nur durch Fusionen und Übernahmen möglich, sagte Vorstandschef Francesco Starace in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...