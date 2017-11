Mainz (ots) - Montag, 13. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Weiter Ärger mit dem Diesel - Wenn man nicht umrüsten lassen will Adventskränze selbstgestalten - Bald beginnt der Advent Aqua-Fitness 2.0 - Neuste Trends für den Sport im Wasser Leckere Gemüselasagne - Ein Rezept von Chefkoch Roßmeier



Gast im Studio: Sebastian Ströbel, Schauspieler



Montag, 13. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Neue Fahndung nach Ex-RAF-Terroristen - Neues Filmmaterial soll helfen Was tun bei Blechschäden? - Zettel oder Polizei holen? Expedition Hagen - Glücklich in der Großfamilie



Montag, 13. November 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Hugh Grant in Berlin - Premiere von "Paddington" Interview mit Heidi Klum - Modische Vorweihnachts-Party MTV-Party in London - Verleihung der European Music Awards



Montag, 13. November 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Energetische Sanierung - Wie sich der Umbau fördern lässt Durch die Fenster zieht es. Fassade und Dach müssen dringend gedämmt werden. Und der Heizkessel schluckt viel zu viel Öl. Fazit: Energie-Verbrauch und -Kosten schießen von Jahr zu Jahr in die Höhe.



Wer seine Immobilie energetisch sanieren lässt, schont auf lange Sicht nicht nur den Geldbeutel. Auch der Umwelt ist damit geholfen. Ein Beispiel: Je nach Maßnahme können Eigentümer zum Beispiel die Heizkosten bis zu 20 Prozent senken. Die Amortisationszeit liegt in der Regel zwischen sieben und zehn Jahren. Das lohnt sich.



Die Faustregel: Je näher das Gebäude dabei dem Neubaustandard kommt - dem Effizienzhaus 100 - oder diesen sogar übertrifft, desto höher die Förderung. Allerdings: Eine solche energetische Sanierung ist oft mit hohen Kosten verbunden.



Dazu stellt zum Beispiel der Bund über die KfW-Bank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) umfangreiche Fördermittel bereit, um entsprechende Investitionen stemmen zu können - ebenso Länder, Kommunen oder die örtlichen Energieversorger.



WISO sagt, wie man die Modernisierung eines Hauses am besten angeht: Wie beantragt man umfangreiche Fördermittel in Form von Zuschüssen und Krediten von Bund, Ländern und Kommunen sowie von privaten Energieversorgern - wo lauern dabei Stolperfallen? Welche Bedingungen müssen Eigentümer bei der Förderung erfüllen? Und: Was sind die größten Sanierungsirrtümer? Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp.



Weitere Themen: Pflegenotstand - Welche Pläne haben die Parteien? Live-TV unterwegs - Anbieter im Test Bahntickets - Abzocke dubioser Online-Anbieter







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121