In Amerika rollen in den Vorstandsetagen die Köpfe. Nach den Enthüllungen über den New Yorker Film-Produzenten Harvey Weinstein müssen immer mehr Chefs wegen sexueller Nötigung oder gar Vergewaltigung ihren Hut nehmen.

New York ist die Heimatstadt von Harvey Weinstein. Der bekannte Filmproduzent beging hier viele seiner Schandtaten, schon vor 40 Jahren, als er Schauspielerin Cynthia Burr in einem New Yorker Hotelflur zum Oralsex zwang. Die Konzertproduzentin Hope Exiner d'Amore berichtet von einer Vergewaltigung in den Siebziger Jahren im Park Lane Hotel in der Nähe vom Central Park.

Die Filmemacherin Lacey Dorn erzählt von einem Vorfall 2011, als Weinstein sie beim Abschied von einer Party im Gramercy Park Hotel zwischen den Beinen anfasste. "Ich war so naiv", sagte die damals 22-Jährige, "ich habe nichts gesagt".

Weinstein könnte eine Wende in der Unternehmensgeschichte in Amerika markieren. Durch die Enthüllungen von "New York Times" und "New Yorker" ist der Produzent von Klassikern wie ...

