Heidelberg. Politikwissenschaftler Dieter Roth, Gründer der "Forschungsgruppe Wahlen", rechnet fest mit einer schwarz-gelb-grünen Regierungsbildung. "Union, Grüne und FDP sind zu dieser Koalition verdammt. Frau Merkel wird das durchsetzen", sagte Roth bei einer Veranstaltung der Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg). Spekulationen über eine Minderheitsregierung wies der Wahlforscher zurück. "Das will die Kanzlerin mit Sicherheit nicht, dann wäre sie ja total dirigiert von den CSU-Leuten." Stattdessen sei Merkel mit Blick auf die Machtkonstellation innerhalb der Union geradezu auf Koalitionspartner angewiesen, um ihre "sozialdemokratischen Zielsetzungen", so Roth, durchzusetzen. "Sie braucht immer auch Argumente, dass ein Koalitionspartner sie zu einer bestimmten Politik zwingt", erklärte er auf der Veranstaltung der Rhein-Neckar-Zeitung am Mittwochabend.



Die Mannheimer "Forschungsgruppe Wahlen" erstellt das ZDF-Politbarometer. der 78-jährige Dieter Roth gehört zu den Gründungsmitgliedern und saß bis 2003 im Vorstand.



