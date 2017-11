München (ots) - Ab sofort gibt es eine neue Amazon FreeTime Funktionalität. Videos lassen sich nun auf Fire Tablets herunterladen und so auch unterwegs anschauen. Fire und Fire Kids Edition Tablets werden mithilfe eines kostenlosen Over-The-Air-Updates ab dieser Woche automatisch mit diesem Offline Modus aktualisiert. Videos aus dem FreeTime Unlimited Angebot lassen sich dann genauso einfach wie Bücher, Apps oder Spiele auf dem Endgerät speichern.



Wird das Tablet vom WLAN getrennt, schaltet FreeTime automatisch in den Offline-Modus. Dann sind die heruntergeladenen Inhalte für Nutzer sichtbar. Ist das Gerät erneut mit dem Netzwerk verbunden, besteht wieder voller Zugriff auf das gesamte Programm.



Neben dem neuen Offline Modus kann FreeTime Unlimited zudem mit neuen altersgerechten Inhalten für Kinder aufwarten. Dazu zählen:



Bücher



- Tiger und Bär im Straßenverkehr - Bibi & Tina - Das große Teamspringen: Roman zum Hörspiel - Peterchens Mondfahrt: Ein Märchen - Sternenschweif, 5, Sternenschweifs Geheimnis - Fußball-Haie 02: Das große Turnier - Angry Birds 5: Gefiederte Feinde - Das Dorf 1 - Der Fremde: Ein Roman für Minecraft - Star Wars: Das Erwachen der Macht: Jugendroman zum Film - Die Chroniken von Narnia 1: Das Wunder von Narnia - Die drei ??? und die flüsternde Mumie



Videos



- My Little Pony - Freundschaft ist Magie, Staffel 6 - Mascha und der Bär - Holiday on Ice - Shaun das Schaf - Staffel 5 - The Complete Second Volume (Baby Looney Tunes) - Shaggy & Scooby-Doo Get A Clue!: The Complete Second Season - Transformers Prime: Beast Hunters - Dino Dana - Staffel 1 - Tumble Leaf - Staffel 3 - Kung Fu Panda - Staffel 3 - Paw Patrol - Staffel 2 - Tabaluga-Das große Ereignis / Freunde fürs Leben



Apps und Spiele



- Angry Birds - Einhorn Glitzerglück - Regenbogen-Abenteuer für Kinder - Dinotrux: Lostruxen! - Fiete Choic - Conni Uhrzeit - My Town: Cinema - Riptide GP: Renegade - Farming Simulator 14 - Sonic Jump - Petterssons Erfindungen 3



Weitere Details zu Fire 7 Kids Edition, Fire HD 8 Kids Edition und FreeTime Unlimited sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Sie im Amazon Newsroom.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.amazon.de/about.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Pressekontakt: Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: 089 35803-530 Telefax: 089 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de