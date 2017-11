Neckarsulm (ots) -



Mit der diesjährigen Weihnachtskampagne "beautifullynormal Christmas" hält Lidl dem perfekten "Bilderbuchweihnachten" den Spiegel vor, zeigt wie Weihnachten wirklich sein kann und feiert gleichzeitig die kleinen Missgeschicke, die noch Jahre später als "Weißt du noch..." in die Familienhistorie eingehen. Denn sie machen ein schönes Fest mit den Liebsten aus. Auch wenn durch Stress, Streit oder Hektik vor Weihnachten oft die Nerven blank liegen, erledigt man deshalb Jahr für Jahr mit viel Herzblut die - oft chaotischen - Vorbereitungen, um Familie und Freunden ein harmonisches Weihnachtsfest zu ermöglichen. Am Ende überwiegt die Freude, wie die von Lidl beauftragte Weihnachtsstudie zeigt: 97 Prozent verbinden Weihnachten mit gutem Essen, 90 Prozent mit Geschenken und 75 Prozent feiern das Fest gerne im kleinen Kreis mit ihren Liebsten (Nielsen 2016).



Lidl-Weihnachtskampagne 2017: "beautifullynormal Christmas"



Das Herzstück der 360-Grad-Kampagne, die am 12. November startet, ist der 60-sekündige TV-Spot "beautifullynormal Christmas". In diesem dreht sich alles um Emotionen und Lebensfreude. Mit dem Claim "Oh du Leckere...", der sich in den TV-Spots und Werbemedien wiederfindet, bezieht sich Lidl zusätzlich auf seine Kernkompetenz: qualitativ hochwertige Lebensmittel zu einem guten Preis.



Wie im Vorjahr ließ Lidl mit "beautifullynormal" einen eigenen Song komponieren, der von den "Santa Clara All Stars" interpretiert wird. Online- sowie Musikvideos unterstützen die Kampagne auf den digitalen Kanälen. Begleitet werden die Spots direkt am Point of Sale, auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens sowie durch die Einbindung von Social Influencern. Die Kampagne wird international in 27 europäischen Märkten sowie in den USA ausgerollt.



Deluxe, Favorina und noch viel mehr bei Lidl



Parallel ist auch in den rund 3.200 Filialen die Weihnachtszeit gestartet. Es gibt die beliebten "Deluxe"-Produkte und das süße "Favorina"-Weihnachtssortiment, darüber hinaus können sich die Kunden im Lidl-Weihnachtsmagazin "Oh du Leckere" Rezeptinspirationen holen oder im beigelegten Spielwarenkatalog Geschenke für die Jüngsten aussuchen.



Das Kampagnenvideo und das Musikvideo zur Kampagne finden Sie ab dem 12. November auf dem Youtube-Kanal von Lidl Deutschland.



