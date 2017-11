Rohr-, Formstück- und Ventilhersteller möchte Umsatz und Beziehungen mit Großhändlern stärken

CINCINNATI, 2017-11-10 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce Datalliance gab heute bekannt, dass seine VMI-Plattform von dem im US-Bundesstaat Kalifornien ansässigen Rohr-, Formstück- und Ventilhersteller Spears Manufacturing Company benutzt werden wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird sich Spears bei der Migration und dem Ausbau seiner bestehenden Kunden auch auf das Customer Care Team von TrueCommerce Datalliance stützen.

"Spears ist für seine herausragenden Produkte, Dienstleistungen, Verfügbarkeit und Qualität bekannt", so Matt Baker Vice President, Sales Operation von Spears. "Und jetzt werden wir durch die Verwendung der TrueCommerce Datalliance VMI-Plattform (https://www.datalliance.com/platform)sogar noch besser."

Während der letzten Jahre haben sich mehrere große Hersteller von Sanitärartikeln für ähnliche Programme entschieden; sie sind Teil der in der Branche stattfindenden Trendwende hin zu einem Produktangebot ohne Einbußen bei der Lieferketteneffizienz.

Dazu Director of Sales Tom Hoar, TrueCommerce Datalliance: "Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Spears bei der Verbesserung seines VMI-Programms helfen können. Wenn Spears mit unserer arbeitsteiligen Bestandsergänzungsplattform eingehender vertraut wird, wird das Unternehmen das Datenvolumen erkennen, das wir analysieren können, sowie die Optionen für die Auftragsabwicklung - ganz zu schweigen von der Bandbreite anderer Lieferkettentools von TrueCommerce, die Spears beim Erreichen seiner Markenziele helfen können."

Über TrueCommerce:

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Visibilität und Zusammenarbeit durch die Verbindung von Lieferanten, Geschäftszentren und Endverbrauchern in einem globalen Handelszentrum.

Durch unsere flexiblen, integrierten und voll verwalteten Servicelösungen können Kunden jeder Größe die Verbindung mit anderen Handelspartnern mühelos herstellen und mit diesen zusammenarbeiten, wobei sie sich auf eine bewährte Serviceplattform verlassen können, die jährlich Hunderte von Millionen an Transaktionen handhabt, ohne dass eine Interaktion zwischen Kunden notwendig ist.

Vom Werk bis zum Lager, vom Vertriebshändler bis zum Einzelhandelsgeschäft - mit dem umfassendsten Handelsnetz der Welt können Sie Ihre geschäftliche Konnektivität und Performance auf ein ganz neues Niveau bringen.

TrueCommerce: Verbinden, Integrieren, Durchstarten.

Weitere Informationen über TrueCommerce Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com (http://www.datalliance.com/).

Über Spears Manufacturing Company:

Die 1969 gegründete Spears Manufacturing Company gilt als branchenführender Anbieter von thermoplastischen Ventilen, Formstücken, Rohren, und Lösungsmittelklebstoffen. Spears, dessen Zentrale sich in Sylmar, US-Bundesstaat Kalifornien, befindet, hat in allen Teilen der Vereinigten Staaten Fertigungsanlagen und Lagerhäuser. Weitere Informationen finden Sie auf www.spearsmfg.com (http://www.spearsmfg.com/).

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@highjump.com

