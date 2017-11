München (ots) - Weltweit schildern vor allem Frauen unter dem Hashtag metoo im Internet Erfahrungen mit sexueller Gewalt und alltäglichem Sexismus. Ausgelöst wurde die Aktion durch die Vergewaltigungs- und Belästigungsvorwürfe gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein. Kann die Sexismus-Debatte etwas verändern oder handelt es sich um ritualisierte Empörung? Was kann der Gesetzgeber im Kampf gegen sexuelle Gewalt und Sexismus regeln?



Zu Gast bei Anne Will:



Laura Himmelreich, Chefredakteurin Vice.com Deutschland Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D. Verona Pooth, Moderatorin und Unternehmerin Ursula Schele, Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe - Frauen gegen Gewalt Heike-Melba Fendel, Künstleragentin und Autorin



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



