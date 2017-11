Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag Group +1,25% auf 42,78, davor 5 Tage im Minus (-7,67% Verlust von 45,76 auf 42,25), Goldbarren (1oz, philoro) -0,39% auf 1130,8, davor 4 Tage im Plus (1,05% Zuwachs von 1123,4 auf 1135,2), Goldbarren (250g, philoro) -0,39% auf 8934, davor 4 Tage im Plus (1,07% Zuwachs von 8874 auf 8969), Gold Philharmoniker 1/1 -0,4% auf 1131,1, davor 4 Tage im Plus (1,08% Zuwachs von 1123,5 auf 1135,6), Gold Känguru 1/1 -0,4% auf 1132,2, davor 4 Tage im Plus (1,08% Zuwachs von 1124,6 auf 1136,7), Goldbarren (1000g, philoro) -0,4% auf 35653,8, davor 4 Tage im Plus (1,08% Zuwachs von 35414,6 auf 35795,9), Gold Krugerrand 1/1 -0,4% auf 1137,7, davor 4 Tage im Plus (1,09% Zuwachs von 1130 auf 1142,3), Goldbarren (100g, philoro) -0,39% auf 3591, davor 4 Tage im...

