Berlin (ots) - Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, will die CDU auf breiter Basis in die Entscheidung über eine Jamaika-Koalition einbinden. Nach Informationen des Tagesspiegels (Samstagausgabe) will Merkel nach der geplanten Vorstandsklausur, die am 17. und 18. November (nicht: Dezember) über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen abstimmen soll, auf fünf Konferenzen mit Amts- und Mandatsträger der Partei über die Verhandlungen und Beschlüsse sprechen.



