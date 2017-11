FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement verkauft die Hälfte der stimmberechtigten Anteile an seinem Georgien-Geschäft. Käufer sei die Investmentgesellschaft Cement Invest, mit der der deutsche Zementhersteller das Geschäft in Georgien künftig gemeinsam führen will. Die Transaktion soll rund 115 Millionen Euro zur Reduzierung der Nettofinanzschulden von HeidelbergCement beitragen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Cement Invest gehört den Beteiligungsgesellschaften Georgian Co-Investment Fund und Hunnewell Partners. Heidelbergcement erhofft sich von dem Schritt, von den Erfahrungen der neuen Partner in Georgien profitieren zu können. Der Verkauf der Anteile ist Teil der Überprüfung und Optimierung des Portfolios mit dem Ziel, zusätzlichen Cashflow zu erzeugen.

HeidelbergCement ist seit 2006 in Georgien tätig. Das neue Joint Venture betreibt drei integrierte Zementwerke, ein Mahlwerk und ein Zementterminal an der Schwarzmeerküste. Die jährliche Zementkapazität liegt bei über 2 Millionen Tonnen.

November 10, 2017 12:53 ET (17:53 GMT)

