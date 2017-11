Berlin (ots) - Michael Schrodi, neues Mitglied der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion, feierte die Ausrufung des Freistaates Bayern erstmals in Berlin:



Der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner rief in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 in München den Freistaat aus. Damit war die Monarchie beendet und die erste demokratische Staatsordnung in Bayern begründet.



Traditionell feiert die Landesgruppe Bayern in der SPD Bundestagsfraktion dieses Ereignis mit hunderten Gästen in der Bayerischen Landesvertretung. Dieses Jahr mit dem Puchheimer Comedian Simon Pearce und der Forderung nach Einführung eines bayerischen Nationalfeiertages



Unter den Gästen waren unter anderem die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles, Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und die bayerischen Landesgruppen-vorsitzenden Klaus Ernst (Linke) und Ekin Deligöz (Grüne). Aus den Reihen der CSU konnten leider keine Gäste begrüßt werden. Auch mein Wahlkreis Fürstenfeldbruck war gut vertreten: Der bayerische DGB-Vorsitzende Matthias Jena folgte der Einladung nach Berlin.



Der Programmhöhepunkt war der Auftritt des Puchheimer Comedians Simon Pearce, der als leidenschaftlicher Gesellschaftskritiker die neue SPD-Fraktionsvorsitzende und das restliche Publikum begeisterte. Sein augenzwinkernder Blick auf alles Bayerische und nicht zuletzt die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, bahnten ihm den Weg ins Herz und Hirn des Publikums - "schwarzer" Humor im besten Sinne! Es war ein echt gelungenes Bühnenprogramm und Simon Pearce wird allen in Erinnerung bleiben!



Im nächsten Jahr steht das 100. Jubiläum der Ausrufung des Freistaates an. Das ist eines der bedeutendsten Meilensteine der bayerischen Geschichte. Die Landesgruppe Bayern fordert deshalb die Einführung eines bayerischen Nationalfeiertags am 8. November. Dieses historische Ereignis im Jahr 1918 habe den Grundstein für die Entwicklung Bayerns gelegt - hin zu einer demokratischen, sozialen und modernen Gesellschaft.



Weitere Infos und Bilder: https://www.facebook.com/BayernSPD-im-Bundestag-159177314534/



