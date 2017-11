Mannheimer Morgen zur Kür der neuen Bahnvorstände Überschrift: Peinliches Gemetzel Bei der Bahn gab stand ein interessantes Schauspiel auf dem Programm - es gab Vorstandsposten zu besetzen. Ganz unten funktionierte die Auswahl geeigneter Kandidaten vorbildlich, ganz oben erst nach einem peinlichen Gemetzel und einem nicht mehr zeitgemäßen Prozedere. Unten sucht die Bahn Tausende neuer Mitarbeiter, vom Lokführer über Mechaniker bis hin zu Kundenberatern. Jeder durfte sich mit einem Steckbrief bewerben und viele konnten - unter anderem in Mannheim - im Gespräch überzeugen. Das geschah in dieser Woche hundertfach. So sieht ein modernes Rekrutierungsverfahren aus, wenn die Fachleute knapp zu werden drohen. Ganz anders ging es in den letzten Monaten bei der Auswahl dringend benötigter Vorstände zu. Politischen Ränkespielen im Aufsichtsrat fielen mehrere Kandidaten zum Opfer, unabhängig von ihrer Eignung für den jeweiligen Posten. Das Unternehmen hat an vielen Stellen dadurch ein Jahr Zeit verloren, besser zu werden. So drängt sich die Frage auf, ob der Einfluss der Politik auf Personalentscheidungen nicht mehr schadet denn nutzt. Und nachvollziehbar ist auch, wenn der Personalvorstand von den Gewerkschaften mit ausgesucht wird, denn Betriebsfrieden ist wichtig. Aber ansonsten darf es nur nach der Eignung gehen. Das sollte die künftige Regierung aus dem Kandidatenkarussell dieses Jahres lernen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 13:28 ET (18:28 GMT)