Volkswagen soll im Zuge der Dieselaffäre Insiderinformationen unbefugt an Dritte weitergegeben haben. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, droht neuer Ärger von der Finanzaufsicht Bafin.

Volkswagen droht in der Dieselaffäre womöglich neuer Ärger von der Finanzaufsicht Bafin. Der "Spiegel" berichtete am Freitag vorab, die Behörde untersuche seit Kurzem, ob VW im Zuge des Abgasbetrugs Insiderinformationen unbefugt an Dritte weitergegeben habe. Hintergrund seien die Ereignisse unmittelbar nach Bekanntwerden der Manipulation von Dieselabgaswerten vor gut zwei Jahren. Bei einer Krisensitzung ...

