Seit Februar sitzt Deniz Yücel in der Türkei in Einzelhaft - welche Folgen das für ihn haben wird, könne er nicht absehen, sagt er. Der Journalist fordert, dass ihm endlich ein fairer Prozess gemacht wird.

Nach neun Monaten Haft ohne Anklage in der Türkei hat der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel der türkischen Justiz eine "Verschleppungstaktik" vorgeworfen. Yücel forderte in der "taz am wochenende" (Samstag): "Ich will einen fairen Prozess. Und den am besten gleich morgen." Der deutsch-türkische Journalist, der seit Februar in Einzelhaft sitzt, sagte weiter: "Isolationshaft ist Folter. Auch wenn ich eigentlich guter Dinge bin, kann ich nicht absehen, welche langfristigen Folgen das haben wird."

Yücel (44) wurde am 14. Februar in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen, am 27. Februar wurde gegen ihn U-Haft verhängt. Das Gericht begründete das mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Yücel außerdem öffentlich, ein Terrorist und Spion ...

