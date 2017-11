Halle (ots) - Bis 2020 soll ein Viertel der Belegschaft weiblich sein und jede fünfte Führungsposition von einer Frau besetzt werden. Bisher liegt der Frauenanteil in Führungspositionen bei der Bahn bei 18,3 Prozent. Es wird schwer sein, die Privatwirtschaft zu überzeugen, Quoten einzuhalten, wenn selbst Unternehmen mit Beteiligung vom Bund sich schwertun, Frauen in den Vorstand zu holen.



