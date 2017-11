Kepler Cheuvreux senkt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ProSiebenSat.1 nach einer Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 32 Euro gesenkt. Das Management des Medienkonzern mit Blick auf das Digitalgeschäft eine gewisse Unsicherheit signalisiert, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer Studie vom Freitag. Er kürzte daher seine Schätzung für den Gewinn je Aktie für 2018 um 11 Prozent.

S&P Global senkt Eon auf 'Hold' - Ziel hoch auf 11 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Eon nach Zahlen und starkem Kursverlauf um gleich zwei Stufen von "Strong Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 10 auf 11 Euro angehoben. Die Resultate des Energiekonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Er glaube aber, dass die aktuelle Bewertung nun auf einem fairen Niveau angekommen ist.

S&P Global hebt Commerzbank auf 'Sell' und Ziel auf 10 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Commerzbank von "Strong Sell" auf "Sell" hochgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 10,00 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe zwar die Erwartungen verfehlt, das Finanzhaus mache aber mehr Fortschritte als von ihm erwartet, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Die Wende gewinne an Fahrt, sodass er nicht mehr ganz so pessimistisch auf die Aktie blicke. Die Kapitalrendite und die Bewertung blieben aber unattraktiv.

Goldman hebt Steinhoff auf 'Neutral' - Ziel 3,80 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Steinhoff nach dem zuletzt schwachen Lauf der Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 3,80 Euro belassen. Der Gewinndruck für den Konzern werde nun vom Kurs reflektiert, schrieb Analyst Tushar Jain in einer Studie vom Freitag. Die übernommene Tochter Mattress Firm sei indes weiter mit starkem Gegenwind konfrontiert, da sie neue Produkte einführe. Hinzu komme die politische und wirtschaftliche Unsicherheit in Südafrika.

S&P Global senkt Rhön-Klinikum auf 'Strong Sell' - Ziel 25 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Rhön-Klinikum nach Zahlen von "Sell" auf "Strong Sell" abgestuft, das Kursziel aber auf 25 Euro belassen. Das dritte Quartal sei wie erwartet schwach gewesen, schrieb Analystin Siti Salikin in einer Studie vom Freitag. Das Chance-Risiko-Profil sei weiterhin unattraktiv.

NordLB senkt RTL auf 'Halten' und Ziel auf 64 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat RTL Group nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 64 Euro gesenkt. Der Medienkonzern habe sein Ergebnis im dritten Quartal verbessert, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Freitag. Trotz solider Dividendenaussichten rate er angesichts der eingetrübten Wachstumsaussichten an den europäischen Werbemärkten derzeit nicht mehr zum Kauf der Aktie.

Independent Research hebt Stada auf 'Halten' und Ziel auf 82 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Stada von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 82 Euro angehoben. Die Aktionäre sollten jetzt auf das Abfindungsangebot der neuen Stada-Eigner Bain und Cinven warten, empfahl Bernhard Weininger in einer Studie vom Freitag. Da sich die Aktie auf einem Niveau knapp über 80 Euro eingependelt habe, hält der Analyst ein Angebot unterhalb dieser Schwelle für unwahrscheinlich. Die vom Konzern veröffentlichen Quartalszahlen seien für die Aktie indes ohne Relevanz gewesen.

S&P Global senkt Heidelberger Druck auf 'Hold' - Ziel 3,50 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Heidelberger Druck nach dem deutlichen Kurszuwachs in diesem Jahr von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 3,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, das Chance-Risiko-Profil sei inzwischen aber ausgewogen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag.

Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold' - Ziel hoch

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson nach den Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 27,00 auf 27,50 Euro angehoben. Der Hersteller von Baugeräten habe ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Freitag. Allerdings seien die Aussichten des Konzerns auf künftiges Wachstum und weitere Margenverbesserungen im Kurs inzwischen angemessen eingepreist und das Aufwärtspotenzial der Aktie nunmehr begrenzt.

Jefferies hebt Drillisch auf 'Buy' - Ziel hoch auf 71 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Drillisch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 71 Euro angehoben. Die Synergie-Effekte durch die Transaktion mit United Internet seien erheblich, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom Freitag.

