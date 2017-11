Gelegenheit macht Übernahme: Angeblich will Spielzeughersteller Hasbro den Konkurrenten Mattel kaufen. Dessen Aktie war seit Jahresbeginn um fast 50 Prozent gefallen. Das Insolvenzverfahren von Toys'R'Us verschärft die Situation.

In der amerikanischen Spielzeugbranche bahnt sich einem Medienbericht zufolge eine milliardenschwere Fusion an. Der Hersteller von "Star Wars"-Figuren, Hasbro, sei am Konkurrenten Mattel interessiert, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag ...

