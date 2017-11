Cork, Irland (ots/PRNewswire) -



Global Shares, ein führender globaler Anbieter von Aktienplan-Administrationssoftware (https://www.globalshares.com/equity-administration-solutions/), Aktienhandel (https://www.globalshares.com/globalblog/international-e mployee-share-dealing/) und Finanzberichterstattung (https://www.glob alshares.com/financial-reporting-software-solutions/), wurde bei den Deloitte Technology Fast 50 Awards 2017 mit dem FinTech Award ausgezeichnet. Bei den Awards platzieren sich Irlands wachstumsstärkste Technologieunternehmen, die als Barometer des Geschäftserfolgs anerkannt werden. Das verliehene 'Ehrenzeichen' genießt hohe Wertschätzung und Respekt und ist ein vermarktbares Alleinstellungsmerkmal.



Deloitte und Silicon Valley Bank haben sich in der neuen FinTech Award-Kategorie zusammengeschlossen, um den Finanzdienstleistungssektor als Herzstück des zukünftigen Wachstums in Irland herauszustellen und Unternehmen eine Bühne zu bieten, die sich als technologische und innovative Wegbereiter hervortun. Mit dem Preis erhöht Global Shares nicht nur seinen Bekanntheitsgrad, er unterstützt auch das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens, indem Support von Deloitte und Silicon Valley Bank in globalem Maßstab bereitgestellt werden. Der Preis beinhaltet eine maßgefertigte Reise für Global Shares nach Silicon Valley entsprechend seinem ganz speziellen Wachstumskurs. Geplant sind Treffen mit wichtigen Investoren, strategischen Partnern und Interessenten.



Tim Houstoun, CEO von Global Shares, kommentierte:



"Der Gewinn des Deloitte FinTech Award in Kooperation mit Silicon Valley Bank ist eine hohe Auszeichnung für den Erfolg von Global Shares in den zurückliegenden Jahren. Global Shares liefert herausragende Technologie, hinter der ausgezeichnete Mitarbeiter stehen, die im hochspezialisierten Umfeld der globalen Aktienplan-Administration erstklassigen Service bieten. Wir haben die weltweit modernste Software zur Aktienplanverwaltung (https://www.globalshares.com/platform-overview/) entwickelt und unser Online-Erlebnis sucht seinesgleichen (https://www.globalshares.com/employee-participant-portal/). Unsere funktionsreichen Lösungen werden ganz und gar auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir bei allen vorstellbaren Geschäftsaspekten ein explosives Wachstums verzeichnet. Zudem werden wir jetzt durch MiFID & FINRA/SEC reguliert und können unseren Kunden eine Komplettlösung aus einer Hand anbieten. Wir sind in unserem Wachstumszyklus an einem Wendepunkt angelangt und haben in den vergangenen Monaten erhebliche Anstrengungen in Sachen Restrukturierung & Personalbeschaffung (https ://www.globalshares.com/globalblog/global-shares-announces-80-new-job s/) unternommen, um unseren sich wandelnden geschäftlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Die bevorstehenden Jahre versprechen für unser Unternehmen eine spannende Zeit zu werden, und ich bin sehr stolz darauf, diese geschätzte Auszeichnung im Namen des gesamten Global Shares Teams (https://www.globalshares.com/our-team/) entgegenzunehmen."



Clive Lennox, SVB Financial Group, sagte:



"Glückwunsch an Global Shares! Wir sind von eurem Team und eurer Technologie schwer beeindruckt und freuen uns darauf, nächstes Jahr in Silicon Valley euer Gastgeber zu sein."



Joan O'Connor, Partner, Deloitte, sagte:



"Diese Preise sind wie ein Blick in die Kristallkugel des Technologiemarkts und eine ausgezeichnete Plattform, wo Unternehmen ihre Erfolge und Zukunftsvision für den globalen Marktplatz präsentieren können."



