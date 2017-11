Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hält angesichts des Mangels an Fachkräften im Land ein Einwanderungsgesetz für nötig. "Wir sind in einer Situation, in der wir einen erheblichen Fachkräftemangel haben. Und wir brauchen eben nicht nur Fachkräfte aus der EU, sondern auch aus Drittstaaten." Grundlage einer solchen Einwanderung müssten laut Stahlknecht Deutschkenntnisse sein - "das ist für mich unabdingbar" - und ein Arbeitsvertrag. "Ich hoffe, dass das die neue Bundesregierung umsetzt." Aus den Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und Grünen kommen Signale für ein solches Gesetz.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de