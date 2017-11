Bei der Bekämpfung von Kriminalität und Terror sehen sich die Deutschen von der Politik nur schlecht vertreten. Auf dem Feld der Inneren Sicherheit geben 43 Prozent der Deutschen der Politik die Note mangelhaft oder ungenügend, nur elf Prozent dagegen bezeichnen die Anstrengungen in diesem Bereich als gut, 20 Prozent als befriedigend, so das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstag) in Zusammenarbeit mit der Versicherungsgesellschaft HDI. Insgesamt glauben die Deutschen, dass sie im unsichersten Jahrzehnt seit den Fünfzigerjahren leben.

Die Neunzigerjahre dagegen sieht eine Mehrheit als das sicherste Jahrzehnt. Vor allem die Terrorgefahr treibt die Bürger aktuell weiter um. Nach der Angst vor Krankheit (46 Prozent) rangieren Terroranschläge ganz oben auf der Sorgenliste der Deutschen (Mehrfachnennungen möglich). In der YouGov-Umfrage gaben 39 Prozent der Befragten an, sie befürchteten, Opfer von Terror werden zu können.

Mit jeweils 28 Prozent folgen die Sorgen vor Straftaten oder Gewaltkriminalität sowie vor einem Krieg. Nur 16 Prozent der Deutschen glauben dagegen, dass sie Opfer von Naturkatastrophen wegen des Klimawandels werden könnten. Die Finanzkrise (elf Prozent) oder sexuelle Übergriffe (neun Prozent) spielen in der Rangliste der persönlichen Bedrohungen nur eine untergeordnete Rolle.