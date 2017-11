Essen (ots) - Der Taxi-Konkurrent Uber treibt Pläne für eine Expansion in Deutschland voran. "Wir sondieren gerade die Märkte und wollen in den nächsten Monaten entscheiden", sagte Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe). "Neben dem Ruhrgebiet sind in Deutschland auch Städte wie Köln, Frankfurt und Hamburg für uns interessant", berichtete der Uber-Manager. In Nordrhein-Westfalen und der Rhein-Ruhr-Region mit Städten wie Düsseldorf, Essen, Bochum und Duisburg sehe Uber aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte viel Potenzial. "Wenn wir Möglichkeiten der Expansion in Deutschland prüfen, steht das Ruhrgebiet weit oben auf unserer Liste", sagte Weigler.



