Lieber Investor,

wenn man sich in einigen Jahren bei der Rückschau auf das Jahr 2017 fragen wird, was das Besondere an diesem Börsenjahr gewesen sei, so wird vermutlich die extrem gesunkene Volatilität große Chancen haben an führender Stelle genannt zu werden. An manchen Tagen handelte der DAX in einer Spanne von nicht einmal fünfzig Punkten.

Es konnte bislang passieren, was wollte, große Sorgen schienen die Anleger zu keiner Zeit zu haben. Weder die politische Großwetterlage, die ... (Dr. Bernd Heim)

