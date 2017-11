Vor 100 Jahren hat Max Weber seinen berühmten Vortrag über "Wissenschaft als Beruf" gehalten. Der kurze Text ersetzt Kilometer an Karriere-Literatur. Und ist für Ökonomen und Tech-Jünger bis heute eine Einübung in Demut.

Wer sich gegen Ende seines Studiums die Frage stellt, ob er eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, kann Kilometer an Karriere-Literatur lesen - oder rund 25 Seiten Max Weber. Der Soziologe und Nationalökonom hat vor 100 Jahren, am 7. November 1917, in einer Münchener Buchhandlung seinen berühmten Vortrag über "Wissenschaft als Beruf" gehalten - ein Vortrag, der in seiner Mischung aus Klarheit, Eleganz und Zuspitzung noch heute bespielhaft die beiden entscheidenden Fragen aufwirft, auf die alle Forscher, Theoretiker und Lehrer eine Antwort finden müssen.

Diese beiden Fragen sind, erstens: Wie halte ich die Spannung zwischen der Leidenschaft für mein Fachgebiet und der nötigen Wertneutralität meines Erkenntnisinteresses aus? Und zweitens: Wie halte ich den Widerspruch aus, dass ich mit meiner Arbeit an der "Entzauberung der Welt", durch die Rationalisierung und Entdeckung ihrer Geheimnisse, ein Sinndefizit produziere? Denn natürlich nehmen alle Naturwissenschaften von sich selbst an, dass (ihr) Erkenntnisfortschritt wichtig und wertvoll ist. Das Ironische an dieser Selbstannahme ist bloß, dass sie empirisch nicht belegbar ist.

Max Weber erhellt die Blindstelle der Wissenschaft am "aktuellen" Beispiel der Sterbehilfe: Die allgemeine Voraussetzung des medizinischen Betriebs sei, "dass die Aufgabe der Erhaltung des Lebens rein als solchen…bejaht" werde - der "Mediziner erhält mit seinen Mitteln den Todkranken, auch wenn er um Erlösung vom Leben fleht, auch wenn die Angehörigen seinen Tod… wünschen und wünschen müssen." Allein ob das Leben lebenswert sei und unter welchen Bedingungen - danach frage die Medizin nicht. Systemtheoretisch gesprochen, bedeutet das: Wissenschaftler aller Bereiche, von Physik und Mathematik über Medizin und Jura bis hin zur Ökonomie folgen ihrer Eigenlogik und arbeiten an der Hervorbringung fachlicher Exzellenz. Die Frage nach dem "Sinn" ihres Tuns aber beantworten sie nicht.

Im Gegenteil. Mit dem Expansionsdrang der Naturwissenschaften, mit dem Erforschen immer "größerer" und "kleinerer" Zusammenhänge (vom Weltraum bis zur Atomphysik) nehmen nicht ...

