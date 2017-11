Dass Ex-Vizekanzler Philipp Rösler beim chinesischen Konglomerat HNA anheuert, ist kein Karrieresprung - eher eine riskante Wette.

Mit 44 Jahren wollte der Mann wohl endlich Chef sein. Beim World Economic Forum in der Schweiz hatte es dazu für Philipp Rösler, ehemaliger FDP-Wirtschaftsminister und Vizekanzler, nicht gereicht, man traute ihm dort den obersten Posten nicht zu. Also heuert er nun beim chinesischen Konglomerat HNA an. Man mag das geschickte Karriereplanung nennen. Vor allem aber ist es ein hoch gefährliches Spiel.

HNA steht aufgrund seiner völlig undurchsichtigen Struktur seit Monaten in der Kritik. Bis heute bleibt unklar, wer hinter dem größten Anteilseigner der Deutschen Bank steckt, gegen den die Europäische Zentralbank und die hiesige Börsenaufsicht seit ...

