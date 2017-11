Die elf verbliebenen Partnerstaaten wollen auch ohne die USA das Freihandelsabkommen TPP vorantreiben. Am Rande des Apec-Gipfels einigt den sich die Länder auf Kernelemente der Vereinbarung.

Auch nach dem Ausstieg der USA wollen die elf verbliebenen Partnerstaaten an dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP festhalten. Die Länder bekannten sich am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec in Vietnam am Samstag zu den Kernelementen der Vereinbarung. "Wir haben den schwierigsten Teil überwunden", sagte Vietnams Handelsminister Tran Tuan Anh. Weitere Verhandlungen sind aber nötig, bis die unterschriftsreifen Verträge vorliegen können. Er hoffe, dass im Zuge dieser Verhandlungen auch die USA zu einer Rückkehr bewogen werden könnten, sagte ...

