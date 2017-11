In Berlin ist am Freitagabend ein Autofahrer an einer Bushaltestelle über einen Gehweg gefahren - die Wohnung des Mannes wurde noch in der Nacht durchsucht. Die an der Haltestelle wartenden Personen konnten ausweichen, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Mann flüchtete nach dem Vorfall am Wilhelmsruher Damm und war auch bei der Wohnungsdurchsuchung nicht anzutreffen. Zeugen hatten das Kennzeichen des Fahrzeuges abgelesen. Bei dem Auto habe es sich um einen Mietwagen gehandelt. "Ermittlungen unseres Staatsschutzes zu Tat, Fahrzeug und Fahrer laufen", so die Polizei.

Der Mann soll marokkanischer Abstammung sein, hieß es.