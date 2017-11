Danang - Die Pazifik-Anrainerstaaten haben sich im Grundsatz auf eine Fortsetzung des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP ohne die USA verständigt.

Nach dem Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pakt im Januar hätten sich die übrigen TPP-Staaten auf den "Rahmenplan" für eine neue Partnerschaft geeinigt, erklärte Kanadas Handelsminister François-Philippe Champagne am Samstag am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam.

Japans Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi sagte in der Nacht zum Samstag im vietnamesischen ...

