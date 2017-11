"Dagegen werden wir klagen", nahm FDP-Chef Lindner kurz vor der Bundestagswahl das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ins Visier. In den Jamaika-Sondierungen scheint von der harten Haltung nicht viel übrig geblieben zu sein.

Die Jamaika-Unterhändler für die Themenbereiche Innen, Sicherheit und Rechtsstaat haben sich im Grundsatz darauf verständigt, am umstrittenen Gesetz zum härteren Vorgehen gegen Hass und Hetze im Internet festzuhalten. In Details soll es jedoch Änderungen geben. "Wir wollen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) durch eine Neuregelung weiterentwickeln", heißt es in einem entsprechenden Papier der Verhandlungsgruppe. Das Dokument liegt dem Handelsblatt vor.

Wie die Änderungen, die sich CDU, CSU, FDP und Grüne vorstellen, genau aussehen sollen, ist noch offen. "Im Netz müssen die Persönlichkeitsrechte wie die Meinungsfreiheit geschützt werden", heißt es dazu in dem Papier. Die Jamaika-Partner unterstreichen zugleich die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung. "Der Staat muss ein deutliches Zeichen gegen Hass und Hetze im Netz setzen. Dies gilt auch für die sozialen Netzwerke."

Der Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Gerd Billen, begrüßte die Einigung. "Gut: Dann bleibt das Gesetz", schrieb Billen auf Twitter. "Und: Nichts ist so gut, als dass man es nicht durch kluge Vorschläge weiterentwickeln kann."

Das NetzDG war am 1. Oktober mit einer Übergangsregelung in Kraft getreten. Es verpflichtet Online-Netzwerke, Beschwerden über Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte umfassender zu bearbeiten ...

