Roy Moore präsentierte sich in der Öffentlichkeit stets als Hüter christlicher Moral. Vorwürfe, er habe ein Mädchen missbraucht, weist er zurück. Die Partei wünscht sich dennoch seinen Rückzug vor den Wahlen in Alabama.

Der Senatssitz des US-Staats Alabama ist seit 26 Jahren fest in republikanischer Hand. So sollte es nach dem Willen der Partei natürlich bleiben, auch wenn dieses Mal das Rennen enger zu werden schien. Nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen den Kandidaten Roy Moore dürfen die Demokraten hoffen, bei der Nachwahl am 12. Dezember doch noch den Sieg zu erringen. Für die Republikaner eine Art Déjà-vu, verpassten sie doch in den vergangenen Jahren bereits mehrfach sicher geglaubte Sitze wegen Skandalen.

So erging es 2012 Todd Akin in Missouri. Er ließ im Wahlkampf verlauten, eine "echte Vergewaltigung" führe nur sehr selten zu einer Schwangerschaft der Frau. In den Senat zog er danach nicht mehr ein. Im gleichen Jahr verlor sein Parteikollege Richard Mourdock im konservativen Indiana. Er hatte gesagt, wenn eine Frau nach einer Vergewaltigung schwanger werde, dann sei das Gottes Wille.

Wenig Glück hatten die Republikaner auch in Delaware 2010 mit ihrer Kandidatin Christine O'Donnell von der Tea-Party-Bewegung. Zu Gerüchten, sie habe früher einmal eingeräumt, Hexerei zu praktizieren, erklärte sie: "Ich bin keine Hexe." In Nevada verlor im gleichen Jahr Sharron Angle gegen ihren Rivalen, den damaligen Mehrheitsführer der Demokraten, Harry Reid. Sie hatte gesagt, die Trennung von Kirche und Staat lasse sich nicht mit der Verfassung begründen.

Nun haben es die Republikaner mit den Vorwürfen gegen Moore zu tun, die am Mittwoch von der Zeitung "The Washington Post" enthüllt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...