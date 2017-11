Julian Riedlbauer, Partner bei GP Bullhound, einer internationalen Technologie-Investmentbank, die Startups und Investoren berät, über Promis als Investoren, die Gefahren der Millionen von Stars - und den Fall Spacey.

WirtschaftsWoche: Herr Riedlbauer, in den letzten Jahren hatte man den Eindruck, prominente Investoren sind inzwischen ein Muss für Startups. Stimmt das immer noch?Julian Riedlbauer: "Es gibt Zeiten, in denen ist ein prominenter Investor super. Aber es gibt auch Zeiten, da ist das sehr ungünstig - etwa gerade jetzt im Falle von Kevin Spacey. Vor drei Jahren noch hat man in der Branche gedacht, einen Star an Bord zu haben ,sei immer gut. Heute weiß man, dass es auch große Nachteile haben kann. Sobald man einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...