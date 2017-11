Immer mehr Gründer suchen sich Stars als Investoren. Einer der bekanntesten Geldgeber: Kevin Spacey. Sein Fall zeigt die Risiken des Modells.

Dass Ashton Kutcher sein Versprechen bricht, fällt kaum einem auf. Die Menge im Saal sitzt wie gebannt vor der Bühne im Yerba-Buena-Theater, San Francisco. Oben steht der Hollywoodstar, ganz in Schwarz: Sneaker, Stoffhose, T-Shirt, Baumwollsakko.

Kutcher ist eigentlich auf die Dreamforce gekommen, um vor Tausenden Konferenzgästen darüber zu referieren, wie Start-ups und Technologie Gutes bewirken können. Nun aber steht er da und sagt: "Technologie ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Es ist nur ein Werkzeug. Das Gute oder Böse kommt von uns." Deshalb, meint er, könne er sich nicht an das vorgegebene Thema halten. Stattdessen erzählt er dem Publikum dann die tief-traurige Geschichte von Prinzessin Marie, einem Mädchen aus Costa Rica, das von ihrem Onkel missbraucht wird. "Das ist kein Märchen, das ist Realität", sagt Kutcher, "jeden Tag, auf der ganzen Welt."

Kutcher der Multimillionen-Dollar-Schauspieler, steht hier als Chef von Thorn, seinem eigenen Start-up, mit dem er Software-Tools für die Verfolgung von Sexualstraftätern entwickelt. Thorn sei die Waffe gegen Kindesmissbrauch, die die unterausgestatteten Behörden und Polizeireviere dieser Welt so dringend bräuchten.

Es ist eine atemberaubende Wandlung. Kutcher ist nicht nur eine der bestbezahlten Filmgrößen Hollywoods, sondern auch der umtriebigste Promiinvestor im Silicon Valley. In mehr als 80 Firmen hat Kutcher in den vergangenen zehn Jahren investiert, darunter Weltkonzerne wie Airbnb und Skype. Dutzende tun es ihm gleich: der Rapper Will.i.am ebenso wie Schauspieler Will Smith, Justin Timberlake, wie Madonna, Jessica Alba und Leonardo DiCaprio.

Laut der Datenbank CBInsights nahmen amerikanische Promis seit 2007 an 350 Finanzierungsrunden teil. Wert ihrer Investitionen: 4,6 Milliarden Dollar. Allein im Jahr 2015 legten die 75 größten US-Promigeldgeber zwei Milliarden Dollar in 100 Deals auf den Tisch.

Der Gedanke dahinter ist einfach: Die Promis investieren Geld und Zeit in hoffentlich langfristig lohnenswerte Unternehmen, die wiederum kassieren dafür eine Menge öffentlicher Aufmerksamkeit. Klingt wie der perfekte Deal.

Nun aber ist diese Liaison in Gefahr. Denn wie schnell aus einer Hochzeit im Himmel ein Pakt mit dem Teufel werden kann, lernen viele Unternehmensgründer gerade aus den Nachrichten. Kevin Spacey, zweifacher Oscar-Gewinner, bekannt vor allem durch die Serie "House of Cards", wird vorgeworfen, vor 31 Jahren einen damals 14-jährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben. Seitdem das öffentlich wurde, melden sich quasi täglich neue Opfer. Spaceys Karriere dürfte vorbei sein.

Immerhin hatte er eine. Anders liegt der Fall für einige Unternehmen. Nach Kutcher ist Spacey einer der umtriebigsten Investoren im Silicon Valley. Ihm gehören Teile des 750-Millionen-Dollar-Matratzen-Start-ups Casper und Anteile an Frame.io, einer Zehn-Millionen-Dollar-Firma für Onlineschneidesoftware, und auch Aktien von Madefire, die sich um die Digitalisierung von Drehbüchern kümmern. Auch in Deutschland ist Spacey investiert und hatte sich an der Start-up-Konferenz Bits & Pretzels beteiligt.

Für manch ein junges Unternehmen, das von einem prominenten Investor träumt, dürfte das wie ein Weckruf wirken: Wer sich im Guten von der Prominenz abhängig machen will, scheitert im Fall, dass der Promi scheitert.

Glamour und Geschäft

Manch ein Star verdient heute mehr mit seinen Start-ups als mit seinen Filmen. Mancher Akteur ist gar Vollzeit damit beschäftigt, auf Konferenzen und Foren für seine Firmen zu werben. Beim Web Summit in Lissabon etwa traten gerade der ehemalige Fußballprofi Luis Figo auf, ebenso der frühere US-Vizepräsident Al Gore und Musiker Wyclef Jean. Sie alle werden dem Publikum als Entrepreneure vorgestellt. Das LA-Summit bot dieser Tage fast zeitgleich NBA-Basketballstar Kobe Bryant auf und Tennisass Andre Agassi, dazu die Schauspieler Jessica Alba und Jane Fonda. Und die Dreamforce-Konferenz des Softwareriesen Salesforce beherbergte diese Woche nicht nur Ashton Kutcher, sondern auch die ehemalige First Lady, Michelle Obama, ebenso wie Musiker Will.i.am.

