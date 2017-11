Fahrlässiger Verrat von Militärgeheimnissen oder Provokation? Zwischen Russland, Indien und den USA ist ein Streit um ein russisches Atom-U-Boot entbrannt. Waren US-Marine-Experten an Bord?

Die russisch-indische Rüstungskooperation ist in Gefahr: Auslöser ist ein beispielloser Skandal um die mutmaßliche Weitergabe militärisch brisanter Informationen an die USA. Konkret geht es um ein russisches Atom-U-Boot vom Typ 971, das seit 2011 vom indischen Militär unter dem Namen "Chakra" genutzt wird. Moskau beschuldigt Delhi, ungeachtet des Leasingvertrags Vertreter der US-Marine auf das U-Boot gelassen zu haben, die sich mit dem Inneren des Schiffs vertraut machten.

Offiziell wird der Vorwurf von keiner Seite kommentiert. Allerdings beruft sich die russische Tageszeitung "Kommersant" in ihrem Bericht über den Skandal auf Quellen im Verteidigungsministerium, die von "mehreren unfreundlichen Akten gegenüber Russland" sprechen.

Zunächst sei eine US-Flottendelegation auf dem Flugdeckkreuzer "Vikramaditya" - der ehemaligen "Admiral Gorschkow" - empfangen worden, was schon zu russischen Protesten geführt hatte. In dem Fall allerdings war Moskau ohne reale Handhabe, da der Kreuzer in indischem Besitz ist. Kurz darauf sollen jedoch auch auf der lediglich für zehn Jahre geleasten "Chakra" amerikanische Militärs aufgetaucht sein. "Darunter waren auch gut ausgebildete technische Spezialisten, die schon irgendeine Information für sich daraus gezogen haben können", zitiert das Blatt einen Vertreter der russischen Militärkooperation.

Laut Vertrag, dessen Wert auf 650 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...