Vor der Zugfahrt noch schnell eine Wurst auf die Hand und kurz ein paar Geschenke besorgen: An Bahnhöfen kann man längst mehr tun, als auf den Zug zu warten. Das Shoppen an der Schiene bringt nicht nur Reisenden etwas.

Es ist kalt. Der Zug kommt erst in zwanzig Minuten. Und weit und breit gibt es keine Chance, Lesestoff oder Snacks zu besorgen. So beginnen Zugreisen wohl nur noch an kleineren Bahnhöfen. Wahre Shoppingzentren buhlen dagegen an den großen Knotenpunkten um die fahrende Kundschaft. Die Ära des Bahnhofsshoppings läutete einst der Leipziger Hauptbahnhof ein. Am Sonntag jährt sich sein Start als Einkaufsbahnhof zum 20. Mal. Ihm folgten viele weitere. Doch wer will eigentlich am Fuß der Gleise shoppen? Und welche Geschäfte siedeln sich hier an?

An diesem Mittag wabert Bratwurstgeruch durch die "Promenaden Hauptbahnhof" in Leipzig. Vor der dazugehörigen Metzgerei hat sich eine Schlange gebildet. Rollkoffer machen das Überholen in den Gängen schwierig. Auf den drei Shopping-Stockwerken ist ordentlich was los. Hier gibt es Klamotten, Schreibwaren, Accessoires und: Essen, Essen, Essen. Mit 25 Millionen Besuchern pro Jahr das meistfrequentierte Gebäude Sachsens, sagt Thomas Oehme. Er managt das Einkaufszentrum für die Betreiberfirma ECE. Viele Besucher kämen eigens zum Shoppen in den Bahnhof. Knapp jeder dritte Kunde hier sei auf Reisen.

So auch Dana Rösiger, die auf dem Weg nach Heidelberg einen Zwischenstopp in ...

